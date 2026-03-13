Haberler

İran medyası: Tahran'da patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran medyası, ABD ve İsrail'in saldırıları sırasında Tahran'da 11 ayrı bölgede patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran medyası, ABD ile İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İran medyası, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.

Asriran haber sitesi, Tahran'da meydana gelen patlamaların 11 ayrı bölgede gerçekleştiğini duyurdu.

Bu bölgelerin, kentin kuzeyindeki Levasan, Zaferaniye, güneyindeki İslamşehr, Rey şehri, doğusundaki Tahranpars, Perdis ve batısındaki Punek, Merzdaran, Sohreverdi, Dovlet ve Naziabad olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
2 milyar TL'lik yatırım! O şehrimizde yepyeni bir stadyum yükseliyor

2 milyar TL'lik yatırım! O şehrimize yepyeni bir stat geliyor
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

Kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar
İran'dan 'Hamaney'in eşi öldü' iddialarına yalanlama

İran Hamaney'in eşiyle ilgili iddiayı yalanladı