Tahran'da Patlamalar: İsrail ve İran Arasındaki Gerilim Tırmanıyor
İsrail ve İran, karşılıklı saldırılarla gerilimi artırırken, Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi. Hava savunma füzeleri, havadaki hedeflere karşılık vererek bölgedeki tırmanan çatışmalara dikkat çekti.
İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.
Tahran'ın merkezinde duyulan şiddetli patlamalarla birlikte gökyüzünde hava savunma füzelerinin havadaki hedeflere karşılık verdiği görüldü.
İsrail'in gece saatlerinde başlattığı saldırıların ardından İran, bu akşam misillemede bulunmuştu.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel