Haberler

İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi

Güncelleme:
ABD-İsrail'in saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu. ABD Savunma Bakanı, İran'a karşı en yoğun hava saldırılarının gerçekleştirileceğini açıkladı.

ABD- İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da, patlamalar meydana geldi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta saldırı başlattığı başkent Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu.

AA Tahran muhabiri, patlama seslerinin Tahran'ın Şehriyar ilçesinde meydana geldiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'a karşı en yüksek sayıda savaş ve bombardıman uçağının kullanılacağını söyleyerek, "Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak. İstihbarat her zamankinden daha iyi." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
