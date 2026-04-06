ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da yine patlama meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'da gece yarısı duyulan patlama sesleri, savaş uçaklarının semalarda görülmesiyle birlikte geldi. Hava savunma sisteminin aktif hale geldiği saldırılarda, Şerif Teknoloji Üniversitesi'nin hedef alındığı iddia edildi.
ABD- İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da gece yarısı bir kez daha patlama sesleri duyuldu.
Savaş uçaklarının Tahran semalarında görülmesinin ardından, güney ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi.
Hava savunma sisteminin aktif hale geldiği saldırıların meydana getirdiği hasara ilişkin açıklama yapılmadı.
Yaklaşık 2 saat önce Tahran'a düzenlenen saldırılarda Şerif Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı belirtilmişti.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba