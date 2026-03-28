İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'da ABD-İsrail saldırılarının hedefi olan bölgelerde art arda şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonrası hava savunma sistemleri devreye girerken, şehirde bazı bölgelerde elektrik kesintileri de yaşandı.
AA muhabiri, Tahran'ın kuzeydoğusunda şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
Patlamalarla gökyüzüne ışık yükselirken, bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.
Saldırıların ardından İran hava savunma sistemleri devreye girdi.
İran basını, kentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, patlamalar kentin 1. bölgesinde yer alan Şehid Mahallati'de, 4. bölgesinde Risalet Otoyolu çevresinde, 9. bölgede Mehrabad Havalimanı çevresinde ve 18. bölgedeki Sadabad'da meydana geldi.
Tahran'a yönelik saldırılar yer yer devam ediyor.