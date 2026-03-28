İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi

İran'ın başkenti Tahran'da ABD-İsrail saldırılarının hedefi olan bölgelerde art arda şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonrası hava savunma sistemleri devreye girerken, şehirde bazı bölgelerde elektrik kesintileri de yaşandı.

AA muhabiri, Tahran'ın kuzeydoğusunda şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Patlamalarla gökyüzüne ışık yükselirken, bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

Saldırıların ardından İran hava savunma sistemleri devreye girdi.

İran basını, kentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, patlamalar kentin 1. bölgesinde yer alan Şehid Mahallati'de, 4. bölgesinde Risalet Otoyolu çevresinde, 9. bölgede Mehrabad Havalimanı çevresinde ve 18. bölgedeki Sadabad'da meydana geldi.

Tahran'a yönelik saldırılar yer yer devam ediyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları

Trump'a ateşkes ilan ettirecek görüntüler! Bu gece hasar çok büyük
Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılış tarihine karar verdi

Galatasaray'dan ayrılış tarihine karar verdi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek

Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek
Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç

Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
İşte Ufuk Özkan'ın son hali

Ufuk Özkan'dan uzun zaman sonra paylaşım! İşte son hali