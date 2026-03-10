Haberler

ABD ve İsrail'in Tahran'daki saldırılarında şu ana kadar 460 kişi yaşamını yitirdi

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 460 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 309 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, saldırılarda 18 ambulansın da hedef alındığı öğrenildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Acil Sağlık Dairesi Başkan Yardımcısı Mehr Suruş, kente düzenlenen saldırılarda yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verdi.

Yetkili, can kayıplarının yanı sıra saldırılarda 18 ambulans ve 18 acil durum servisinin de hedef alındığını ifade etti.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana başkent Tahran sık sık hava saldırılarının hedefi oluyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
