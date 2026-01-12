Tahliye olduktan sonra yine aynı iş yerinden motosiklet çaldı
TUTUKLANDISamsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet hırsızlığından tutuklanıp, tahliye edildikten sonra yine aynı iş yerinden hırsızlık yapınca gözaltına alınan Ercan Yavuz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel