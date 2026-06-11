Haberler

Gaziantep'te otoyolda dron destekli trafik denetimi yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, TAG Otoyolu'nda mayıs ayında dron destekli radar denetimi yaptı. 38 bin 310 araç ve 14 bin 779 kişi sorgulanırken, 133 araç trafikten men edildi, 11 ehliyete el konuldu ve 1700 araca ceza kesildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, otoyolda trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Otoyol Jandarması Timleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde mayıs ayında yürütülen dron destekli radar denetimlerinde 38 bin 310 araç ve 14 bin 779 kişi sorgulandı.

Denetimlerde çeşitli eksiklik ve kural ihlalleri tespit edilen 133 araç trafikten men edilirken, 11 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ekipler, hız sınırlarını aşmak, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, otoyolda dönüşün yasak olduğu noktadan dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlaller nedeniyle 1700 araca idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

Kafa kesmeye çalışan göçmen ülkeyi yangın yerine çevirdi
57 yaşındaki anne, çocukları tarafından yatağında ölü bulundu

Çocukları odasına girdi, korkunç manzarayla karşılaştı
12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik

12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik
Bursa'da rüşvet operasyonunun perde arkası ortaya çıktı: Pasta kutusunda döviz detayı!

Bursa'daki rüşvet dosyasında çarpıcı iddia!
Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

Ölümcül yalnızlık! Vefat ettiğini bile günler sonra fark ettiler
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

Sınır tanımayan aşk! Ünlü şarkıcıya herkesin içinde bunu yaptı