Swatch Group Çalışanlarına Destek Ziyareti: Emeğin Mücadelesi

(ANKARA) - TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, 8 gündür grevde olan Swatch Group çalışanlarını ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. Alemdar, "Haklarınızı alana kadar el ele omuz omuza olacağız. Emeğin, alın terinin ve onurlu çalışmanın karşılığını mutlaka alacağız. Bu grev, yalnızca bir ücret mücadelesi değil; saygı, adalet ve insanca yaşam mücadelesidir" dedi.

Ziyarete, Genel Sekreter Metin Güney, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Murat Türkekul, Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Yücel Yıldırım ve Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Soner Berk de katıldı.

Heyet, Ankamall Swatch mağazasında grevde bulunan üyelerle bir araya geldi. Grev alanında konuşan Genel Başkan Eyüp Alemdar, üyelerin "heyecanlı, enerjik ve güçlü dayanışmasıyla hak arama mücadelesinde kararlı duruş sergilediğini" belirtti.

Alemdar, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bu onurlu mücadelede bir an bile yalnız değilsiniz. Haklarınızı alana kadar el ele omuz omuza olacağız. Emeğin, alın terinin ve onurlu çalışmanın karşılığını mutlaka alacağız. Bu grev, yalnızca bir ücret mücadelesi değil; saygı, adalet ve insanca yaşam mücadelesidir."

Alemdar, çalışanların gösterdiği kararlı iradenin toplu iş sözleşmesi sürecine güç kattığını söyledi. Sendika yönetimi, üyelerinin haklı taleplerinin arkasında durmaya devam edeceklerini ve grev sürecinde Swatch Group çalışanı üyelerine tüm güçleriyle destek vereceklerini bildirdi.