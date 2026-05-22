Suudi Arabistan ve Katar dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

İran ile ABD arasındaki gerilim devam ederken bölge ülkeleri arasında da temaslar sürüyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Bin Ferhan'ı telefonla aradı.

İkilinin görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ile Katar ve Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarı korumak için sarf ettiği çaba ele alındı.