Suudi Arabistan ve Çin Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması İmzalandı

RİYAD, 1 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı ile Çin-Arap Kültür ve Turizm İşbirliği Araştırma Merkezi arasında kültürel işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir yürütme programı konusunda anlaşma imzalandı.

Pazar günü imzalanan anlaşma kapsamında taraflar, ortak araştırma projeleri yürütecek ve ulusal arşivlerinden birbirleri hakkında derledikleri kültürel materyallerle tarih araştırmaları ve kültürel etkileşime akademik destek verecek.

Programa göre ortak konferanslar düzenlenmesi ve iki ülkenin kültür araştırmacılarının karşılıklı ziyaret ve etkileşimlerde bulunması da planlanıyor.

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmayla kültürel koruma ve araştırmaya yönelik ortak çalışmaların güçlendirilmesi ve kültürler arası ve entelektüel bağların geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Anlaşma, Araştırma ve Kültürel Miras Bakan Yardımcısı Maha Abdullah Alsenan ve Beijing Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Çin-Arap Kültür ve Turizm İşbirliği Araştırma Merkezi Ortak Komitesi Başkan Yardımcısı Cheng Wei tarafından imzalandı.