Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü Ebha ve Hamis Muşayt'ta tehlike alarmı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Ebha ve Hamis Muşayt'ta tehlike alarmı verildiğini, ardından tehlikenin geçtiğini duyurdu. Halktan talimatlara uyup çekimden kaçınması istenirken İçişleri Bakanlığı, füze ve İHA görüntüsünü paylaşmanın hukuki sorumluluk doğuracağını duyurdu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Ebha ve Hamis Muşayt kentlerinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini, daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ebha ve Hamis Muşayt kentlerinde Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarısı yapıldığı belirtildi.

Daha sonra yapılan açıklamada, her iki kentte de tehlikenin geçtiği belirtilerek halktan güvenlikleri için Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uymayı sürdürmeleri, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçınmaları istendi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da füze ve insansız hava araçlarına müdahale anları ile bunların düştüğü yerlere ilişkin görüntü çekmenin, bilgi yayımlamanın veya paylaşmanın hukuki sorumluluk doğuracağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı

Meslek okullarında 36 milyonluk vurgun iddiası! 22 tutuklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık: Barış Alper Yılmaz

Fenerbahçe derbisi öncesi korkulan oldu!
Şişli Kurtuluş’ta taksiciyle tartışan kadın aracın üstüne çıktı: O anlar kamerada

Ne yaptıysa ikna edemedi! Kadın müşteri taksiciyi çileden çıkardı

Putin’den Avrupa’ya tepki: Siyasi şizofreni yaşıyorlar

Sözleri Avrupa ülkelerini çok kızdıracak cinsten

Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti! Gerçek çok başka çıktı

Diş ağrısı sandı, 8 yıl boyunca çekti: "Delirten hastalık" çıktı

İsmail Kartal'ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday

İsmail Kartal'ın koltuğuna 2 aday birden
Bournemouth, Milan'ı sahadan sildi

Avrupa devi Milan'ı sahadan sildiler!
SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı

SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı