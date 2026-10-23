Suudi Arabistan öncülü koalisyon, Husilerin Riyad'a attığı balistik füzeyi imha etti

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RİYAD, 23 Ekim (Xinhua) -- Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husi grubu tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan bir balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini duyurdu.

Koalisyon sözcüsünün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, cuma günü erken saatlerde Riyad'da şiddetli patlama sesleri duyulurken, bölge sakinlerinin cep telefonlarına acil durum uyarıları gönderildi.

Koalisyon ayrıca, Husi grubuna ait iki insansız hava aracının (İHA) da ülkenin güney bölgesine ilerlerken imha edildiğini duyurdu. Açıklamada olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Kaynak: Xinhua