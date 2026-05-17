Haberler

Suudi Arabistan, 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın başlayacağını ilan etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, Zilhicce ayının hilalinin görüldüğünü duyurdu. Buna göre yarın Zilhicce'nin ilk günü, arife 26 Mayıs, Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Suudi Arabistan, yarının Zilhicce ayının ilk günü olduğunu, Kurban Bayramı'nın ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, zilhicce ayının hilalinin görüldüğünü açıkladı.

Mahkeme tarafından yayımlanan bildiride, yarının hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayının ilk günü olduğu belirtildi.

Açıklamada, hacıların Arafat'a çıkacağı arife gününün 26 Mayıs Salı, Kurban Bayramı'nın ilk gününün ise 27 Mayıs Çarşamba günü olacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NEC Nijmegen'den tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular

Tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

İsrail'i yenip dünya gündemindeydi: Türkler'e seslenip bakın ne demiş
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı

Sen bu hallere nasıl düştün?
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu

ABD ve İran restleşti! İki taraf da masaya 5 şart koydu
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan

İsteği şaşırttı: Suçlamaları reddeden ROK'tan duygusal savunma

'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo