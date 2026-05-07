Haberler

Suudi Arabistan Krallığı'nın Büyükelçisi, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yaptığı görüşmede bölgesel gelişmeler, güvenlik iş birliği, afet yönetimi ve göç konularını değerlendirdi.

(ANKARA) - Suudi Arabistan Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kaydedildi:

"Suudi Arabistan Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde; bölgesel gelişmeler, güvenlik iş birliği, afet yönetimi ve göç konularını kapsamlı şekilde değerlendirdik. Türkiye olarak, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın huzur ve güvenliğini kendimizden ayrı görmüyoruz. Bölgesel sorunların çözümünde Suudi Arabistan ile omuz omuza hareket etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Rabbim, İslam aleminin vahdetini daim eylesin; bölgemize huzur, selamet ve esenlik nasip etsin."

Kaynak: ANKA
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

"CHP'li başkan Erdoğan ile görüştü, rozeti hazır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket

İran'a sunduğu anlaşma İsrail'i karıştırdı: Bizim için felaket
Beşiktaş'ta eski aşk alevlendi

Süper Lig devinde anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor

Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi

Putin’in tek Avrupalı misafirine büyük engel! Yolculuk değil çile
Tünel üzerine asılan yazıyı gösteren vatandaş, yazılan 20 TL'lik cezaya isyan etti

Tünel üzerindeki yazıyı gösteren vatandaş, yazılan cezaya isyan etti
ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket

İran'a sunduğu anlaşma İsrail'i karıştırdı: Bizim için felaket
Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Real Madrid'de deprem! Yumruk yumruğa kavganın bedeli çok ağır oldu

Yumruk yumruğa kavganın bedelini fena ödeyecekler