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Susurluk'ta operasyonda 596 gram esrar, 2 av tüfeği ve 16 kartuş ele geçirildi

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Susurluk'ta operasyonda 596 gram esrar, 2 av tüfeği ve 16 kartuş ele geçirildi
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Yeni Mahalle'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 596 gram esrar, 2 yivsiz av tüfeği ve 16 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaklaşık 600 gram esrar ele geçirildi.

Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Yeni Mahalle'de belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 596 gram esrar, 2 yivsiz av tüfeği ve 16 kartuş bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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