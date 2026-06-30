Barajın su tahliye savağına düşen 3 yaban keçisi kurtarıldı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Kılıçkaya Barajı'nın su tahliye savağına düşen 3 yaban keçisi, Suşehri Arama ve Kurtarma Derneği (SUKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kılıçkaya Barajı'nın su tahliye savağına düşen 3 yaban keçisi, bulundukları yerden çıkamadı. Yaban keçilerinin mahsur kaldığını görenler, SUKUT ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaban keçilerini kurtarmak için çalışma başlattı. Yaban keçilerinin kendiliğinden çıkması için su savağının içerisine ağaç dalları uzatıldı. Keçilerden biri dallar sayesinde çıktı. Diğer keçiler çıkamayınca bu kez su savağının içerisine halat atıldı. Kalan 2 keçi, bacağından yakalanarak kenara çekildi. Daha sonra 3 keçi, doğal yaşam alanına döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı