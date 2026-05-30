Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 kara yolu Avculu Mahallesi baraj kavşağında meydana geldi. Seda Nur D. yönetimindeki 59 ANV 644 plakalı otomobil ile Sedat D. idaresindeki 59 DM 745 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve 59 DM 745 plakalı otomobilde yolcu konumundaki Gül D. ile Ali K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

