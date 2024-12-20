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Suşehri'nde Gazze İçin 611 Bin Lira Yardım Toplandı

Suşehri'nde Gazze İçin 611 Bin Lira Yardım Toplandı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen yardım kampanyasında Gazze'ye destek olmak amacıyla 611 bin lira toplandı. İlçe Müftüsü Adem Yılmaz, toplanan yardımları Türkiye Diyanet Vakfına teslim etti ve kampanyaya katılanlara teşekkür etti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde müftülüğün kampanyasında Gazze için toplanan 611 bin lira Türkiye Diyanet Vakfına teslim edildi.

İlçe Müftüsü Adem Yılmaz ve beraberindekiler, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız'ı makamında ziyaret ederek, yardım kampanyası hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, kampanyada toplanan 611 bin lirayı ulaştırdıkları Türkiye Diyanet Vakfının gönderdiği teşekkür belgesini Kaymakam Yıldız'a takdim etti.

Kampanyada emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız, "İlçemizde başlatılan ve 611 bin lira yardım toplanan kampanyaya katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ederim. Gün, birlik ve beraberlik günüdür." dedi.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
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