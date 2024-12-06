Suşehri Kaymakamı ve Belediye Başkanı'ndan Akıncılar Kaymakamı'na Ziyaret

Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen'i ziyaret etti.

Kaymakam Türkmen'i makamında ziyaret eden ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Yıldız ve Kayaoğlu, Türkmen'e yeni görevinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkmen, birlik ve beraberlik içinde güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.