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Siirt'te susayan kargaya esnaf tarafından su verildi

Siirt'te susayan kargaya esnaf tarafından su verildi
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde sıcak havada susayan karga, esnaf Veysel Aykul'un hortumla tuttuğu sudan içti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde susuyan kargaya esnaf tarafından su verildi.

Kültür Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde dün sıcak havanın etkisini kırmak için iş yerinin önünü hortumla ıslatan Veysel Aykul'un bulunduğu kaldırıma karga kondu.

Etrafta dolanan karganın susamış olabileceğini düşünen Aykul, su akan hortumu hayvana doğru tuttu.

Bunun üzerine kendisine tutulan sudan içen karga, bir süre sonra uçarak bölgeden uzaklaştı.

Karganın su içtiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay
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