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Sürüklenen yelkenli tekneyi, Sahil Güvenlik marinaya yanaştırdı

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Sürüklenen yelkenli tekneyi, Sahil Güvenlik marinaya yanaştırdı
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ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 2 İsrail vatandaşının bulunduğu yelkenli tekne, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yedeğe alınarak marinaya yanaştırıldı.

ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 2 İsrail vatandaşının bulunduğu yelkenli tekne, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yedeğe alınarak marinaya yanaştırıldı.

Demre ilçesi açıklarında 15 Eylül'de motor arızası nedeniyle sürüklenen İngiltere bayraklı, 'Danipus' isimli yelkenli teknede bulunanlar, yardım istedi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekibi görevlendirildi. İhbara konu mevkiye intikal eden Sahil Güvenlik ekibi, yelkenli tekneyi yedeğine alarak Demre Setur Marina'ya yanaştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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