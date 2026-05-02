Sürücünün, otomobiliyle park halindeki minibüse çarpıp kaçtığı anlar kamerada

DÜZCE'de bir sürücünün otomobiliyle, park halindeki minibüse çarpıp kaçtığı anlar, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaza, önceki gece, Çay Mahallesi General Sami Sokak'ta meydana geldi. Feriha M., arkadaşından malzeme taşımak için emanet aldığı minibüsü evin önüne park etti. Kısa süre sonra aracın yanına geldiğinde minibüste hasarla karşılaşan Feriha M., durumu polise bildirdi. Yan binadaki güvenlik kamerası incelediğinde, sokakta seyir halindeki bir otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki minibüse çarptığı, çarpmanın etkisiyle ters istikamete döndüğü ve olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. İhbarla adrese sevk edilen trafik ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye alıp kaçan sürücünün ve aracın plakasının tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı