Sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil sitenin bahçesine düştü - Haberler

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Sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil sitenin bahçesine düştü

AA - Tansel Parlak - Güncel
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Sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil sitenin bahçesine düştü

İstanbul Kartal'da otopark çıkışında sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, sitenin bahçesine düştü.

İstanbul Kartal'da otopark çıkışında sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, sitenin bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Şelale Sokak'taki sitenin otoparkından çıkmaya çalışan 34 ED 6596 plakalı otomobilin sürücüsü, yanlışlıkla fren yerine gaza bastı.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, duvarı aşarak yan sitenin bahçesine düştü. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürüldü.

Site sakinlerinden Fatih Bektaş, evde otururken duyduğu gürültü üzerine bahçeye çıktığını ve hemen sürücünün durumunu kontrol ettiğini söyledi.

Bektaş, bilinci açık olan sürücünün sadece kolu ve omzunda ezikler bulunduğunu belirtti.

AA / Tansel Parlak - Güncel

İstanbul, Otomobil, Güncel, Haberler

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