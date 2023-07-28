Sürücü, 8 kişinin öldüğü kazayı hatırlamadığını söyledi (2)
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ADLİYEYE SEVK EDİLDİAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kiraz işçisinin öldüğü kazada yaralanıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü B.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kiraz işçisinin öldüğü kazada yaralanıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü B.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.K.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel