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Sürücü, 8 kişinin öldüğü kazayı hatırlamadığını söyledi (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kiraz işçisinin öldüğü kazada yaralanıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü B.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kiraz işçisinin öldüğü kazada yaralanıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü B.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.K.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel

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