Suruç'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki 63 AFM 542 plakalı otomobil, Suruç-Mürşitpınar kara yolunun 5. kilometresinde İ.A. idaresindeki 34 BE 1385 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel