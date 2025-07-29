Suruç'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Suruç'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.S. yönetimindeki 63 AFM 542 plakalı otomobil, Suruç-Mürşitpınar kara yolunun 5. kilometresinde İ.A. idaresindeki 34 BE 1385 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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