Suruç'ta İzinsiz Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında çalışma yapıldı.

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, izinsiz kazı yaptığı belirlenen şüpheliler E.Ş, M.Ş, Z.D. ve A.Y. düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 2 dedektör, 2 kürek, kazma, kablo ve tarama malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.???????