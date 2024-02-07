Suruç'ta firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Y.D'nin yerini tespit etti. Ekiplerce yapılan operasyonda Y.D. yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.