Suruç'ta Fabrika Yangını: 3 İşçi Dumandan Etkilendi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.

İlçedeki bir boru fabrikasının bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale etmeye çalışan 3 fabrika işçisi dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği dumandan etkilenen işçiler, tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.