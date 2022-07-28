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Suruç Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Suruç Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Suruç Belediyesi tarafından glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda paketi dağıtıldı.

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Suruç Belediyesi tarafından glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda paketi dağıtıldı.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın talimatıyla, ilçede yaşayan 110 çölyak hastasına glütensiz gıda kolisi hazırladı.

Belediye görevlileri hazırlanan gıda kolilerini çölyak hastalarına teslim etti.

Kaymakam Aktaş, belediye olarak her zaman çölyak hastalarına destek verdiklerini belirterek "Çölyak hastaları olarak özel bir durumunuz var, özel ürünlerin kullanılması gerekiyor. Daha önce küçük yardımlar yapılmış ama biz size daha profesyonel yardım edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

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