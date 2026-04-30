Suriyeli demirci, sanayideki gelişmelere rağmen geleneksel zanaatını sürdürmeye çalışıyor

Suriye'nin kuzeydeki Rakka vilayetinde, sanayileşme ve teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutan geleneksel demircilik mesleği, kısıtlı imkanlara rağmen ayakta tutulmaya çalışılıyor.

Kentin tarihi dokusunu yansıtan Doğu Çarşısı, bir dönem bakırcılardan demircilere kadar yüzlerce zanaatkarın buluşma noktasıyken, son dönemde bu mirası sürdürenlerin sayısı her geçen gün azalıyor.

Rakkalı demirci Abdulaziz Dibo da çarşıda mesleğini sürdürmeye çalışan az sayıdaki ustalardan biri.

AA muhabirine konuşan Dibo, geleneksel "Arap demirciliği" mesleğini sürdürerek, "geçmişin izlerini bugüne" taşıdığını söyledi.

Kentin en eski çarşılarından biri olan ve "Kuvetli Caddesi" olarak bilinen bölgede geçmişte demirciler, bakırcılar ve farklı zanaat kollarından ustaların bir arada çalıştığını belirten Dibo, çarşının tarih boyunca önemli bir ticaret ve üretim merkezi olduğunu anlattı.

Yaklaşık 40 yıldır ailesinden kendisine miras kalan demirciliği sürdürdüğünü ve çocuklarına öğrettiğini belirten 6 çocuk babası Dibo, "Bu iş bize atalarımızdan kaldı. Nesilden nesile aktarılan bir zanaat. Arap demirciliği sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir sanattır." dedi.

Doğu Çarşısı'nda geçmişte çiftçilerin ihtiyaç duyduğu kazma, orak ve el arabası gibi tarım aletlerinin yanı sıra birçok demir ürünün yerel imkanlarla üretildiğini aktaran Dibo, "Yaklaşık 10 yıldır tarımda düşüş var. Bu durum işimizi de mevsimsel hale getirdi. Ancak umudumuz, tarımın yeniden canlanmasıyla birlikte mesleğimizin de eski günlerine dönmesidir." ifadelerini kullandı.

Demircilik mesleğine çok küçük yaşta başladığını anlatan 58 yaşındaki Dibo, "Beş yaşındayken babamla birlikte dükkana gelip gitmeye başladım. Zamanla gözlemleyerek öğrendim ve bugün bu işi sürdürüyorum." diye konuştu.

Mesleği çocuklarına da öğretmek istediğini aktaran Dibo, geleneksel zanaatların korunmasının önemine işaret etti.

Demirciliğin yalnızca "bir üretim faaliyeti" olmadığını dile getiren Dibo, "Bu iş bir sanat. Ressamlık ya da heykeltıraşlık gibi incelik ve ustalık gerektirir. El emeğiyle yapılan işler her zaman daha değerlidir." şeklinde konuştu.

Tarihin en eski mesleklerinden biri olarak bilinen demirciliğin geçmişte kılıç ve hançer yapımında kullanıldığını hatırlatan Dibo, modern üretim yaygınlaşsa da geleneksel el işçiliğinin değerini koruduğunu da sözlerine ekledi.