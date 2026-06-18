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Suriye ile Türkiye, ülkenin kuzeyindeki Türk üniversitelerinin geleceğini ve ortak üniversite projesini görüştü

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Suriye Yükseköğretim Bakanı ile Türkiye'nin Şam Büyükelçisi, Türk üniversitelerinin diplomalarının tanınması ve ortak üniversite kurulması konularını görüştü.

Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Mervan el-Halebi, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile yükseköğretim alanındaki işbirliği, Suriye'nin kuzeyindeki Türk üniversitelerinin diplomalarının tanınması ve ortak Suriye-Türkiye Üniversitesi kurulması konularını ele aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Halebi, Şam'daki bakanlık binasında Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz'ı kabul etti.

Büyükelçi Yılmaz, bakanlığın özellikle Türk üniversitelerinin diplomalarının tanınması ve denklik işlemleri konusunda attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Türk üniversitelerinin Suriye topraklarında faaliyet gösterdiğine işaret eden Yılmaz, bu konunun ortak bir çözümle ele alınmasının önemine vurgu yaparak, temmuz ayında planlanan ortak toplantının gerçekleştirilmesi için ilgili kanallar üzerinden koordinasyonun sürdüğünü aktardı.

Yılmaz, Türkiye'nin yükseköğretim alanında Suriye ile daha kapsamlı işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Bakan Halebi de Yükseköğretim Konseyinin son toplantısında, Suriye'nin kuzeyindeki Türk üniversitelerinin şubelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının tanınması ve onaylanmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Halebi, Türk üniversitelerinin Suriye devrimi yıllarında bölgedeki eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığını ifade ederek, bakanlığın bu üniversitelerdeki öğrencilere kolaylık sağlamak için çalıştığını söyledi.

Bakanlığın üniversiteler arasında entegrasyon konusunda deneyim sahibi olduğunu kaydeden Halebi, öğrencilerin Suriye üniversitelerine entegrasyonu ve ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla ortak komite kurulmasına hazır olduklarını dile getirdi.

Taraflar ayrıca, Suriye-Türkiye Ortak Üniversitesi kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı taslağını ve Türk tarafının bu konudaki yaklaşımını görüştü.

Suriye Yükseköğretim Konseyi, bu yıl gerçekleştirdiği beşinci toplantısında, Gaziantep Üniversitesi ile El-Rai Sağlık Bilimleri Üniversitesi dahil olmak üzere kuzey Suriye'de faaliyet gösteren Türk üniversitelerinin şubelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının tanınmasını ve onaylanmasını kabul etmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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