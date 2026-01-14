Haberler

Suriye ordusunun askeri bölge ilan ettiği Meskene'ye giden bazı yollar trafiğe kapatılacak

Suriye polisi, terör örgütünün yığınak yapması nedeniyle Meskene'ye giden yolları bugün akşam saat 18.00'den itibaren trafiğe kapattı. Bu karar, bölgedeki güvenlik ve emniyet amacıyla alındığı belirtildi.

Suriye polisi, terör örgütünün yığınak yapmasının ardından askeri bölge ilan edilen Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerin içinde yer alan Meskene'ye giden yolların bu akşam yerel saatle 6'dan sonra trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, Halep kırsalındaki Safira bölgesinden Meskene ve Altıncı Çiftlik yönüne giden yolların ikinci bir emre kadar saat 18.00'den itibaren trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Bu kararın güvenlik ve bölge sakinlerinin emniyeti için alındığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan talimatlara uyması istendi.

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti.

Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan gerçekleştirmesi nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

