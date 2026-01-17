YPG/SDG'nin Meskene'deki saldırısında 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının Halep'in doğusundaki Meskene beldesinde askeri devriyeyi hedef aldığını, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın aktardığına göre, Fırat Nehri'nin batısında yer alan Meskene beldesinde devriye görevi yürüten Suriye askerleri YPG/SDG tarafından hedef alındı.

Anlaşmanın ihlal edildiği saldırıda 2 askerin öldüğü, bazı askerlerin yaralandığı belirtildi.

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 34 köyün kontrol altına alındığını, 200'den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde geçişine izin verildiğini daha önce duyurmuştu.

Ordu birliklerinin sabah saatlerinde Halep kırsalındaki Hümeyme köyüne giriş yapmak üzere sevk edildiği, ilk birliklerin ise Deyr Hafir'den başlayarak Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelere girdiği bildirilmişti.

Öte yandan, terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceğini açıklamıştı.