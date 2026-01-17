Haberler

YPG/SDG'nin Meskene'deki saldırısında 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Meskene beldesinde YPG/SDG tarafından düzenlenen saldırıda iki askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırı, askeri devriye görevini hedef aldı ve bazı askerlerin yaralandığı belirtildi.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının Halep'in doğusundaki Meskene beldesinde askeri devriyeyi hedef aldığını, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın aktardığına göre, Fırat Nehri'nin batısında yer alan Meskene beldesinde devriye görevi yürüten Suriye askerleri YPG/SDG tarafından hedef alındı.

Anlaşmanın ihlal edildiği saldırıda 2 askerin öldüğü, bazı askerlerin yaralandığı belirtildi.

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 34 köyün kontrol altına alındığını, 200'den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde geçişine izin verildiğini daha önce duyurmuştu.

Ordu birliklerinin sabah saatlerinde Halep kırsalındaki Hümeyme köyüne giriş yapmak üzere sevk edildiği, ilk birliklerin ise Deyr Hafir'den başlayarak Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelere girdiği bildirilmişti.

Öte yandan, terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev