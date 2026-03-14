Suriye ordusu Haseke'de ABD'nin çekildiği Rümeylan noktasını teslim aldı

ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye ordusu, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan konuşlanma noktasını teslim aldı. Suriye Savunma Bakanlığı, ABD ordusunun bu bölgeden çekildiğini duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresi tarafından ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, ABD ordusunun Rümeylan konuşlanma noktasından çekildiği belirtildi.

Suriye ordusu, 15 Şubat 2025'te de Haseke'nin Şeddadi kırsalında bulunan Şeddadi Hava Üssü'nü, ABD ordusuyla yapılan koordinasyon sonucunda teslim almıştı.

Buna ek olarak ABD güçleri Suriye'deki son askeri üssü olan Haseke kırsalındaki Kasrak'tan geçen ay çekilmeye başlamıştı.

ABD ordusu, hali hazırda Haseke'de Harab Cir ve Life Stone'da konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
