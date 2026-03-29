Suriye ordusu, Lübnan sınırında tespit ettiği 2 tüneli tahrip etti

Suriye ordusu, Lübnan sınırında tespit ettiği ve kaçakçılıkta kullanıldığı değerlendirilen iki tüneli tahrip etti.

Suriye resmi ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığına bağlı Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı habere göre, Suriye ordusu birlikleri Humus'un batısındaki Hoş es-Seyyid Ali köyü yakınlarında Suriye ile Lübnan topraklarını birbirine bağlayan iki tünel keşfetti.

Söz konusu tünellerin "Lübnanlı milisler" tarafından kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilen tünellerin güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.