Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı saldırı: 9 ölü, 14 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yol kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de yol kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.
Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.