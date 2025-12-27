Suriye'nin Hama ilinde 5 kişi bir evde ölü bulundu
Suriye'nin Hama ilinde, Beyyad Mahallesi'nde bir evde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölüm nedenleri henüz belirlenmedi, olay yerinde incelemeler devam ediyor.
Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama ilinde 5 kişi bir evde ölü bulundu.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Beyyad Mahallesi'nde yer alan evde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Haberde, söz konusu kişilerin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
Suriye iç güvenlik güçleri, evi ve çevresini güvenlik çemberine alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel