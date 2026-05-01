Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca düzenlenen el bombalı saldırıda 1 kişi yaralandı

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Seyyide Zeyneb bölgesinde bir kişinin sivil araca el bombası atması sonucu patlama meydana geldi.

Suriye'nin resmi haber televizyonu el-İhbariye kanalının muhabirine göre, Seyyide Zeyneb bölgesinde bir kişi sivil araca el bombası attı.

El bombanın patlaması sonucunda bir sivilin yaralandığını belirtildi.

Saldırının ardından iç güvenlik güçleri bölgeye intikal ederek olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi

Tamam mı devam mı? İran, ABD'ye son teklifini iletti

İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti
Karaya oturan gemi için nefes kesen kurtarma: Halat atar roketler devreye girdi

Denizde nefes kesen kurtarma! Halat atar roketler devreye girdi