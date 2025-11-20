Haberler

Suriye Hükümeti 5 Milyon Seyahat Yasağını Kaldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, 2025'ten itibaren devrik rejim döneminde uygulanan 8,3 milyon seyahat yasağından 5 milyonunu kaldırdıklarını açıkladı. Çalışmalar devam ederken, hâlâ incelemeye tabi kişilerin durumları araştırılmakta.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el- Baba, Şubat 2025'ten bu yana devrik rejim döneminde konulan yaklaşık 8,3 milyon seyahat yasağı kaydını incelediklerini ve bunların yaklaşık 5 milyonunu kaldırdıklarını bildirdi.

Baba, başkent Şam'daki Enformasyon Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, kayıtları 14 ana başlık ve 129 alt kategori kapsamında incelediklerini belirtti.

Çalışmaların kalan kayıtlar üzerinde devam ettiğini aktaran Baba, incelemeleri süren kişilerin bulunduğu kategorileri ise şöyle sıraladı:

"Devlet kurumlarında çalışan ve durumu inceleme aşamasında olan yaklaşık 1 milyon 150 bin kişi, güvenlik ve askeri kurumlarla ilişkili olup vatandaşlara karşı işlenmiş suçlara karışma ihtimali araştırılan kişiler, hakkında adli işlem veya polis bülteni bulunan ve Adalet Bakanlığı kayıtlarında işlem gören kişiler, Maliye Bakanlığı lehine ülkeden çıkış yasağı bulunan kişiler"

Baba, eski yönetim döneminden kalan yüz binlerce hatalı ve rastgele eklenen kaydın da süreci zorlaştırdığını vurguladı.

Bu kayıtların bazılarının test amaçlı veya tamamen keyfi olarak sisteme işlendiğine dikkati çeken Baba, bu durumun birçok masum vatandaşın mağdur olmasına yol açtığını kaydetti.

Baba, Bakanlık verilerine göre, ayrıca verileri eksik olan binlerce kayıt arasında yaklaşık 50 bin kişinin "uyruğu bilinmiyor" şeklinde kaydedildiğinin tespit edildiğini aktardı.

Sözcü Baba, "Yaklaşık 6 ay içinde bu dosyayı tamamen tamamlamış olacağız. Bu çalışma, vatandaşların haklarını güvence altına alacak ve günlük hayatlarını kolaylaştıracaktır." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.