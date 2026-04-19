Suriye: Hizbullah bağlantılı hücrenin sınır ötesine füze fırlatma girişimini engelledik

Suriye İçişleri Bakanlığı, Kuneytra ilinde Hizbullah ile bağlantılı bir hücrenin sınır dışına füze fırlatma girişiminin başarılı bir operasyonla engellendiğini duyurdu. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı, bir kişi ise firar etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik birimleri ile Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen ortak operasyonla, "Hizbullah milisleriyle bağlantılı bir hücrenin planladığı sabotaj girişiminin" engellendiği belirtildi.

Açıklamada, hücrenin bölgedeki istikrarı bozmak amacıyla sınır ötesine (hedef belirtilmedi) roketler fırlatmayı planladığı ifade edildi.

Operasyonun ülkenin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsalında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, hücre üyelerinin roket fırlatma ekipmanlarını gizlemek için sivil bir aracı kamufle ederek kullandığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin şüphelileri yakından takip ederek operasyona başladığı aktarılan açıklamada, operasyon sırasında roketler ile bunlara ait fırlatma platformlarının ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca olayla bağlantılı iki kişinin gözaltına alındığı, hücrenin üçüncü üyesinin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
