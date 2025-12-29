Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, BM Ateşkes Denetim Örgütü Misyon Şefi Gauchat ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, UNSTO Misyon Şefi Tümgeneral Patrick Gauchat ile bir araya gelerek, İsrail ihlallerinin belgelenmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanması için işbirliği mekanizmalarını ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Birleşmiş Milletler Ateşkes Denetim Örgütü (UNSTO) Misyon Şefi Tümgeneral Patrick Gauchat ile Şam'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Birleşmiş Milletler misyonunun Suriye'nin güneyinde İsrail ihlallerinin belgelenmesindeki rolü ve sahadaki çalışmaların etkinliğinin artırılması için işbirliği mekanizmaları ele alındı.

Mevcut koordinasyonun güçlendirilerek bölgedeki istikrarın desteklenmesi ve sakinliğin korunmasına yönelik çabaların sürdürülmesi konusunda da mutabık kalındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca faaliyetlerin, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Selim Soydan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Selim Soydan'dan canlı yayında gözyaşları eşliğinde kumar itirafı
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap