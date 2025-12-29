Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, BM Ateşkes Denetim Örgütü Misyon Şefi Gauchat ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Birleşmiş Milletler Ateşkes Denetim Örgütü (UNSTO) Misyon Şefi Tümgeneral Patrick Gauchat ile Şam'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Birleşmiş Milletler misyonunun Suriye'nin güneyinde İsrail ihlallerinin belgelenmesindeki rolü ve sahadaki çalışmaların etkinliğinin artırılması için işbirliği mekanizmaları ele alındı.

Mevcut koordinasyonun güçlendirilerek bölgedeki istikrarın desteklenmesi ve sakinliğin korunmasına yönelik çabaların sürdürülmesi konusunda da mutabık kalındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca faaliyetlerin, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.