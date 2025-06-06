Suriye Devlet Başkanı Şara, Dera'ya İlk Ziyaretinde Coşkuyla Karşılandı

Suriye Devlet Başkanı Şara, Dera'ya İlk Ziyaretinde Coşkuyla Karşılandı
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Dera'ya gerçekleştirdiği ilk ziyarette halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ziyaretinin detayları ve halkın coşkusu hakkında bilgiler verildi.

- Suriye Devlet Başkanı Şara, ilk kez ziyaret ettiği Dera'da yoğun ilgi gördü

DERA - Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Dera'ya gerçekleştirdiği ilk ziyarette halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Aralık ayında Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk kez Dera şehrine geldi. Devlet Başkanı eş- Şara, Hz. Ömer Camii'ni ziyaret etti. Şara camide Suriyeliler tarafından coşkuyla karşılandı. Esad rejiminden sonra ilk kez Kurban Bayramı'nı özgürce geçiren Suriyeliler, Şara'ya yoğun ilgi gösterdi. Şara ziyareti kapsamında yerel yetkililerle de bir araya geldi.

Dera, 18 Mart 2011'de Beşar Esad yönetimine karşı ilk halk protestolarının başladığı yer olması nedeniyle "devrimin beşiği" olarak biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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