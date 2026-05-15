Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Olabi, İsrail'i Suriye'deki istikrarı baltalamakla suçladı

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Olabi, İsrail'in saldırılarının ülkedeki toparlanmayı ve istikrarı engellediğini belirterek, uluslararası topluma destek çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, yıllarca süren çatışmadan çıkmaya çalışan Suriye'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i, bu ülkedeki istikrarı ve toparlanmayı baltalamakla suçladı.

Olabi, "Suriye'deki siyasi ve insani durum" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

İsrail'in askeri operasyonlarının, Suriye yıllarca süren çatışmadan çıkmaya çalışırken istikrarın önündeki en büyük engel haline geldiğini belirten Olabi, İsrail'i ülkesindeki istikrarı ve toparlanmayı baltalamakla suçladı.

Olabi, "Her defasında toparlanmadan bahsettiğimizde, İsrail yeni bir saldırı başlatıyor. Her defasında sivillerin korunmasından bahsettiğimizde, İsrail, Suriyelilere ve geçim kaynaklarına saldırıyor. Her defasında istikrardan bahsettiğimizde, İsrail, Suriye'ye karşı saldırgan eylemleriyle, istikrarın sağlanmasının önündeki en büyük engel olduğunu kanıtlıyor." diye konuştu.

ABD'nin ara buluculuğuyla İsrail ile yürütülen diplomasiye olan bağlılığı teyit etmelerine rağmen İsrail'in saldırılarına devam ettiğine dikkati çeken Olabi, "Her defasında uluslararası hukuka ve 1974 anlaşmasına bağlılığımızı dile getirdiğimizde, İsrail bunu ihlal ediyor." dedi.

Olabi, tüm bu gerginliklere rağmen Suriye'nin yıllarca süren savaşın ardından toparlanma ve yeniden yapılanmaya odaklanan yeni bir aşamaya girdiğini belirterek, "Bugün sizlere hitap ederken ve Suriye trajediden fırsata doğru ilerlerken, yeni Suriye kendi hikayesini vatandaşları aracılığıyla yazıyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma, dışarıdan dayatma yapmak yerine Suriye'nin çabalarını destekleme çağrısında bulunan Olabi, "Dünyayı, bizim hikayemizi bizim için yazmaya değil, adaletin sağlanmasında, istikrarın güçlendirilmesinde, onurun korunmasında ve refahın inşa edilmesinde destekleyici bir ortak olmaya çağırıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

