Haberler

Suriye'nin Lazkiye ilindeki operasyonda terör hücresi üyesi 3 kişi etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lazkiye'de devrik Esed rejimine bağlı bir terör hücresine düzenlenen operasyonda, 4 hücre üyesinden biri yakalanırken, 3'ü etkisiz hale getirildi. Ele geçirilenler arasında patlayıcı düzenekler ve silahlar bulunuyor.

Suriye'nin Lazkiye ilinde devrik Esed rejiminin eski subaylarından Suheyl Hasan el-Hasan'a bağlı bir terör hücresine düzenlenen güvenlik operasyonunda hücre üyelerinden birinin yakalandığı, 3'ünün etkisiz hale getirildiği ve patlayıcı düzenekler ile çeşitli silahların ele geçirildiği bildirildi.

Suriye'nin resmi devlet televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberinde, Lazkiye vilayetindeki iç güvenlik birimlerinin, firari suçlu "Kaplan" lakaplı Suheyl Hasan el-Hasan ile bağlantılı ve kendisini Seraya el-Cevad olarak adlandıran terör hücresine düzenlediği güvenlik operasyonu sırasında patlayıcı düzenekler, çeşitli silahlar, farklı türde mühimmat ve askeri yelekler ele geçirdiği belirtildi.

Operasyon sonucunda hücre üyelerinden birinin yakalandığı ve 3'ünün etkisiz hale getirildiği kaydedilen haberde, ele geçirilen silah ve mühimmata el konulduğu ve yakalanan kişinin Terörle Mücadele Dairesine sevk edildiği aktarıldı.

Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Tümgeneral Abdulaziz Hilal el-Ahmed, El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, terör hücresini tamamen ortadan kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ahmed, hücrenin iç güvenlik ve orduya ait noktaları hedef almanın yanı sıra suikastlar, saha operasyonları ve patlayıcı düzeneklerin infilak ettirilmesi gibi eylemlere karıştığını ve yılbaşı gecesi terör eylemleri planladığını belirtti.

Suheyl Hasan el-Hasan, devrim yılları (2011-2024) boyunca Suriyelilere karşı en baskıcı figürlerden biri olarak biliniyor ve devrik rejimin halk hareketini şiddet ve varil bombaları kullanarak bastırma fikrinin arkasındaki isim olarak gösteriliyor.

ABD Hazine Bakanlığından 12 Ocak 2017'de yapılan yazılı açıklamada, "yaptırım listesine alınan Suriyeli askeri yetkililerden Suriye Hava Kuvvetleri Albayı Suhayl (Suheyl) Hasan el-Hasan'ın Halep'in çeşitli bölgelerine varil bombaları atılmasından sorumlu olduğu" belirtilmişti.

Kaynak: AA / Hüsameddin Salih - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı

84 yaşındaki usta yazar, dünyaca ünlü futbol takımının hissesini aldı
Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Cami tuvaletinde korkunç olay! Görür görmez polisi aradı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Bursaspor'a verilen 'Leyla Zana' cezasını İYİ Parti Milletvekili ödedi

Bursaspor'a verilen 'Leyla Zana' cezasını o şehrin milletvekili ödedi
84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı

84 yaşındaki usta yazar, dünyaca ünlü futbol takımının hissesini aldı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı