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Suriye'nin Hama ilinde tahıl silolarında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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Suriye'nin Hama ilinde bir köydeki tahıl silosunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu kritik. Yangına müdahale sürüyor.

Suriye'nin Hama ilinin güney kırsalında bulunan Kefrbuhum köyünde tahıl silolarında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariye'nin haberine göre, Kefrbuhum köyünde tahıl silolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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