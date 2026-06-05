Suriye'nin Hama ilinde tahıl silolarında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Suriye'nin Hama ilinde bir köydeki tahıl silosunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu kritik. Yangına müdahale sürüyor.
Suriye'nin Hama ilinin güney kırsalında bulunan Kefrbuhum köyünde tahıl silolarında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Suriye devlet televizyonu el-İhbariye'nin haberine göre, Kefrbuhum köyünde tahıl silolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.
Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.