Suriye'de Rahmet İnsani Yardım Derneği'nin girişimleriyle restore edilen Akil Bin Ebi Talib Camii ibadete açıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da, iç savaş sebebiyle kullanılamaz hale gelen ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Akil Bin Ebi Talib Camii, düzenlenen törenle açıldı.

Şam'ın Haresta semtinde bulunan ve savaşın izlerini taşıyan tarihi öneme sahip Akil Bin Ebi Talib Camii, Rahmet İnsani Yardım Derneği'nin girişimleri ve bağışçıların destekleriyle kapsamlı bir restorasyondan geçirildi.

Yaklaşık 240 bin dolara mal olan ve 600 kişilik cemaat kapasitesine sahip cami, bölge halkı ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Rahmet İnsani Yardım Derneği Başkanı Hakan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de Rahmet Okulu başta olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarının faaliyet gösterdiğini, Lazkiye'de de eğitim ve okul çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Caminin yaklaşık 240 bin dolarlık bütçeyle yeniden imar edilerek tadilatının tamamlandığını ifade eden Erdem, "Aldığımız bilgilere göre bu bölge yaklaşık 5 bin şehit verdi. Dolayısıyla bu caminin tadilatına karar verildi." dedi.

Hareste halkının savaş yıllarında büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Erden, Şam'a bağlı Jobar semtinde bir kız lisesinin yaklaşık 4 yıl boyunca faaliyet göstermesine destek verdiklerini kaydetti.

Rahmet Derneği olarak savaş yıllarından bu yana Suriye'de eğitim ve insani yardım faaliyetleri yürüttüklerini belirten Erdem, geçen yıl da Duma'da yaklaşık 240 ila 250 bin dolar bütçeyle erkek lisesini hizmete açtıklarını aktardı.

Eğitim çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Erdem, "900 kadar öğrencisi bulunan ve 3 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip olan bu lise eğitim faaliyetlerine devam ediyor." diye konuştu.

Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasının önemli olduğunu dile getiren Erdem, "Bu bölgenin kurtulması umarız Filistin'in ve Gazze'nin de kurtuluşuna vesile olur." ifadelerini kullandı.

Erdem, ayrıca caminin yapımına destek veren bağışçılara teşekkür etti.