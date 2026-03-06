Suriye'nin Halep ilinde düzenlenen saldırıda 2 asker öldü
Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ile el-Bab arasındaki otoyolda düzenlenen silahlı saldırıda 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz belirlenmedi.
Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ile el-Bab arasındaki otoyolda düzenlenen suikast saldırısında 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin, Savunma Bakanlığının Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Halep ile el-Bab arasındaki otoyolda Suriye ordusuna yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak