Suriye'nin Halep ilinde düzenlenen saldırıda 2 asker öldü

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ile el-Bab arasındaki otoyolda düzenlenen suikast saldırısında 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin, Savunma Bakanlığının Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Halep ile el-Bab arasındaki otoyolda Suriye ordusuna yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiği aktarıldı.