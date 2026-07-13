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Suriye'nin Deyrizor İlinde Yolcu Feribotu Battı: En Az 3 Ölü

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Suriye'nin Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nde bir yolcu feribotunun alabora olması sonucu en az 3 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişiden haber alınamıyor.

DEYRİZOR, 13 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin Deyrizor ilinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, 12 Temmuz 2026.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinden geçen Fırat Nehri'nde yolcu feribotunun alabora olması sonucu en az 3 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişiden ise haber alınamıyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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