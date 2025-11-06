Haberler

Suriye'de Esad Döneminde Ordudan Ayrılan Subaylara Geri Dönüş Fırsatı

Suriye'de Esad Döneminde Ordudan Ayrılan Subaylara Geri Dönüş Fırsatı
Güncelleme:
Suriye Savunma Bakanlığı, Esad döneminde ordudan ayrılan subayların yeniden göreve dönebileceğini açıkladı. Protesto eden askerler için başvuru süreci başlayacak.

(ANKARA) - Suriye Savunma Bakanlığı, devrik Devlet Başkanı Beşar Esad döneminde ordudan ayrılan subayların görevlerine geri dönebileceğini açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre, iç savaş sırasında rejimin sivillere yönelik sert baskılarını protesto ederek orduyu terk eden subaylar, isterlerse yeniden görevlerine alınacak. Yetkililer, önümüzdeki günlerde bu kapsamda astsubaylar ve diğer personel için başvuru sürecinin başlayacağını bildirdi.

Savunma Bakanlığı Bilgi ve İletişim Dairesi Direktörü Assem Ghalioun, söz konusu askerleri "yeni ordunun ayrılmaz bir parçası" olarak tanımladı. Ghalioun, "hain orduya" karşı tavır alarak Suriye devrimine katılan bu kişilerin rolüne dikkat çekti.

Devrik Esad yönetimi güçlerinden ayrılan ya da saf değiştiren subay ve askerlerin sayısına ilişkin resmi bir veri henüz bulunmuyor. Ancak Carnegie Enstitüsü'nün 2014 tarihli bir raporunda, bu sayının iç savaşın ilk yıllarında 20 binden 100 bine kadar çıktığı belirtiliyor.

2011'de başlayan savaş, geçen yıl aralık ayında Esad'ın devrilmesiyle sona ermişti.

Bu hafta, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad eş-Şeybani de Esad yönetiminden ayrılan 21 diplomatı görevlerine iade etti. Şeybani, bu kişilerin yönetimin işlediği suçları ortaya çıkarmadaki çabalarını överek, "Suriye halkının davasını destekleme konusundaki kararlılıklarını" takdir etti.

